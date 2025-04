BBB 25: João Pedro surpreende Renata com pergunta sobre sua eliminação

A bailarina quis saber se o gêmeo choraria caso ela deixasse o programa - e ele devolveu a indagação. "Se eu sair, tu vai chorar?", quis saber ela.

Renata, então, confirmou que iria, sim, aos prantos pela partida do colega. "Vou. Eu já sei que tu não chora. Eu choro por todo o elenco."

A também emparedada Vitória Strada, 28, então, brincou que esperava a mesma 'consideração' da jovem. "Ah, então se eu sair, eu quero ver lágrimas, Renata!"

