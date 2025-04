'Ovo que não é de chocolate?': reportagem de Páscoa põe âncora em cilada

Um texto de duplo sentido para chamar uma reportagem sobre ovos de Páscoa fez o apresentador Thiago Ariosi, do telejornal "Tem Notícias" (TV TEM) de Sorocaba, viralizar nas redes sociais, neste domingo.

O que aconteceu

Thiago Ariosi recebeu a missão de chamar uma reportagem sobre ovos de Páscoa "diferentões". A proposta do conteúdo era mostrar doces com sabores diferentes do tradicional que estavam fazendo sucesso no interior de São Paulo.

O texto da chamada da matéria na TV, no entanto, trouxe uma interpretação de duplo sentido. O jornalista faz a leitura da chamada, mas não esboça nenhuma reação durante o ao vivo do telejornal da TV TEM —afiliada da TV Globo, em Sorocaba.