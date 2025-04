Vai ter virada? Sister volta a subir em nova parcial de Enquete UOL

O último Paredão do BBB 25 (Globo) será resolvido hoje e tem João Pedro, Renata e Vitória Strada disputando a preferência do público. Uma enquete UOL mede a preferência do público quanto à disputa.

O que diz a enquete

Vitória Strada segue a favorita para deixar o programa e voltou a subir. Às 18h30 de hoje, a atriz aparecia com 50,32% da preferência dos leitores para ser eliminada na noite de hoje.