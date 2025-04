BBB 25: Guilherme confessa arrependimento sobre o Big Fone: 'Queria tanto'

Guilherme então decidiu simular, por brincadeira, um diálogo com o aparelho telefônico do BBB. "Alô? Sim, é ele. É da Final? Eu estou aqui aguardando para saber quem vão ser os outros dois finalistas que vão me acompanhar na terça-feira. Hoje a gente vai descobrir", 'conversou'.

O genro de Delma, 54, é o primeiro finalista confirmada desta temporada. Os outros dois serão definidos a partir do resultado hoje do último paredão, disputado entre Vitória Strada, João Pedro e Renata.

