Jamie Foxx fala pela 1ª vez de doença misteriosa: 'Esqueci de 20 dias'

Jamie Foxx detalhou pela primeira vez o problema de saúde que fez com que ele passasse semanas hospitalizado no ano passado.

O que aconteceu

Foxx disse que teve uma hemorragia cerebral que levou a um derrame. Ele teve uma dor de cabeça forte e pediu um analgésico para um de seus amigos. Antes mesmo de tomar um remédio, ele apagou e ficou inconsciente por semanas. O ator contou a história no especial "What Had Happened Was..." (Netflix).