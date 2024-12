Fim da linha? Ator entrega o destino de Cristiano em 'Mania de Você'

Bruno Montaleone, 28, intérprete de Cristiano em "Mania de Você", voltará a aparecer na novela após um hiato. O personagem está preso em Portugal desde que caiu em uma cilada e foi acusado de tráfico internacional de drogas.

O ator usou o Instagram para mostrar detalhes das próximas cenas que irão ao ar na trama das 21h.

