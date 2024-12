Equipe gigante, história global, toque feminino: equipe sobre fazer 'Senna'

Vicente Amorim, diretor geral e showrunner do projeto, reforçou que era preciso ir além do Brasil para ser fiel à história do ídolo brasileiro. "A história do Senna é uma história global. Ele virou quem ele virou fora do Brasil, na Europa, no Japão e no mundo todo. A Fórmula 1 já era, naquela época, um esporte multinacional. Contar essa história dessa forma era uma obrigação nossa."

Gabriel Leone no sete de "Senna" no autódromo de Buenos Aires, onde a maioria das sequências de corrida da série foram filmadas Imagem: Alan Roskyn e Guilherme Leporace/Netflix / Divulgação

Dentro do carro com Senna

As corridas são um dos pontos mais impressionantes do seriado, trazendo a autenticidade e emoção das pistas para as telas. Elas, claro, também não foram nada fáceis de fazer. "Filmar essas corridas era o maior desafio técnico, foi um trabalho enorme", disse a diretora Julia Rezende. "O Vicente [Amorim, diretor geral] capitaneou muito bem esse processo todo, que tem muito VFX [efeitos visuais] e muitos efeitos. Precisávamos fazer com que o espectador se sentisse dentro do carro do Senna."

"Através de diversas técnicas, a gente conseguiu", exaltou Rezende. "Filmamos muitas corridas reais com dublês e reproduzimos vários carros. Todo esse esmero da equipe de arte, figurino e caracterização está lá, imprimindo e ajudando a narrar isso."

A cineasta afirma que foi aí que "Senna" se beneficiou de um olhar feminino. "Acho que a minha entrada nesse projeto tem muito a ver com trazer um olhar, uma sensibilidade para essa história e esse universo muito masculino da Fórmula 1. Minha contribuição veio muito nesse sentido, de sempre tentar humanizar esse homem, tentar entender o que havia na intimidade dele que o público poderia gostar de ver."