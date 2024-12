Morte de Liam Payne tem mais dois funcionários do hotel argentino acusados

Dois funcionários do hotel CasaSur Palermo, na Argentina, foram acusados da morte de Liam Payne. O músico morreu no dia 16 de outubro após cair da varanda de seu quarto.

O que aconteceu

Um juiz na Argentina indiciou dois funcionários do hotel em que Liam Payne morreu. Um deles seria o gerente do local, enquanto o segundo é gestor da recepção que ligou para a emergência no dia da morte de Liam. A informação é da Rolling Stone: "Como há motivos suficientes para suspeitar que eles participaram do ato investigado, pedimos que as seguintes pessoas prestem uma declaração", pede o juiz.

No início de novembro, outras três pessoas foram acusadas pela morte do cantor. De acordo com a Reuters, um suposto traficante de drogas, um funcionário do hotel que pode ter fornecido a cocaína a Payne e uma pessoa que era próxima ao cantor, afirmaram autoridades.