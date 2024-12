Após fazer sexo, Maristela dá apavoro em seu parceiro de cama

No capítulo de quarta-feira (11), da novela "Garota do Momento" (Globo), Raimundo permite que Bia seja estagiária na agência. Iolanda exige que Ulisses se afaste de Ana Maria.

Beatriz visita Carmem e conta a avó sobre Zélia e Clarice. Eugênia e Alfredo apoiam Jacira, que se prepara para se apresentar no concurso do programa do patrão.

Maristela ignora Basílio. Clarice se angustia ao lembrar de uma canção de ninar. Mauro é agressivo com Celeste ao vê-la conversando com Topete. Ronaldo estranha o comportamento de Celeste.