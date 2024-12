Daniel Castro: Virada gospel do SBT ainda não tem alvará e irrita moradores

A programação de fim de ano do SBT será uma virada gospel, dedicada ao gênero. Durante o Splash Show desta quarta-feira (11), Daniel Castro, editor do Notícias da TV, falou sobre as decisões da emissora que agora está sob o comando de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos.

Segundo Daniel, o evento não está liberado para acontecer. Ele revela que a virada gospel do SBT ainda não tem alvará da prefeitura de São Paulo, e sofre com protestos de vizinhos do Allianz Parque, onde a festa está prevista para acontecer.