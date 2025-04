Diego ou Renata? Parcial da Enquete UOL traz embate de destaques do BBB 25

No penúltimo Paredão do BBB 25, (Globo), Renata, Diego Hypolito e Vitória Strada enfrentam a votação popular para seguir no reality show. A parcial da enquete do UOL indica quem o público prefere ver fora do programa.

O que diz a enquete

Até as 10h30 de hoje, Diego Hypolito liderava a votação para ser eliminado. O ex-ginasta tem 54,10% dos votos.