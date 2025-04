BBB: Você se lembra? Os 'Top 5' da última temporada

Imagem: Reprodução/Globoplay

Matteus Amaral

Vice-campeão, com 24,50% dos votos, Matteus ganhou o público com um perfil de "bom moço" e postura pacífica —além de protagonizar dois romances, com Deniziane e Isabelle. Mais recentemente, ele anunciou o fim do noivado com a manauara.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Isabelle Nogueira

Isabelle ficou em terceiro lugar no programa, com 14,98% dos votos. A fiel escudeira de Davi e par romântico de Matteus se destacou pela dança —afinal, é conhecida como a cunhã-poranga do Boi Garantido— e pela defesa da cultura amazônica.