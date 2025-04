Final trágico? Médicos revelam condição de Doralice em 'Volta por Cima'

Neste mesmo capítulo: Cacá revela a Ruth que Violeta tirou seu filho à força. Osmar e Joyce ficam juntos. Ruth conta sobre sua visita a Cacá para Marco. Rodolfo convida Gigi para ir com ele até o haras.

Roxelle muda seu comportamento diante de Gerson. Sebastian tenta tirar satisfações com Joyce sobre Osmar e leva um fora. Alberto fica com Doralice no hospital. Cacá avisa a Chico que Ruth marcou um encontro com ela. Rodolfo e Gigi seguem para o haras. Violeta se surpreende quando encontra Cacá na casa de Marco.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.