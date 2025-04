Após BBB 25, Eva é recebida por multidão de fãs ao retornar para Fortaleza

Assim que chegou no aeroporto de Fortaleza, no Ceará, Eva foi recebida por uma multidão de fãs. Assim que passou pelo portão de desembarque, dezenas de pessoas começaram a gritar "Eva, eu te amo", deixando a bailarina emocionada.

Eva ainda fez questão de conversar com todos os fãs presentes e tirar fotos com cada um deles. Ao chegar em casa, a ex-sister matou a saudade de seu animal de estimação e ainda conheceu toda a equipe responsável por gerenciar suas redes sociais.

Eva foi recebida por fãs, no aeroporto de Fortaleza, aos gritos de "Eva, eu te amo" #BBB25 pic.twitter.com/nIVlSVOUSq -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 16, 2025

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas