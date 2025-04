Polícia abre inquérito para apurar denúncia de Ju Oliveira contra Mesquita

Ela diz ainda que evitou denunciar Mesquita por medo de ser demitida e que, quando o apresentador visitava o estúdio, era trancada no banheiro pela produção. "Eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. Eu fiquei por muitos anos assim, sendo trancada no banheiro."

Eu fiz uma denúncia pra uma empresa comandada por mulheres e elas nem ao menos me ouviram. [...] Todo o ódio que eu recebi na internet falando: 'por que eu não fiz tal coisa', eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na Justiça porque o SBT não fez p*rra nenhuma. Juliana Oliveira

Otávio Mesquita diz que tem acompanhado tudo com "atenção e seriedade". "Este é um momento delicado, que exige respeito, responsabilidade e escuta verdadeira. Estou lidando com a situação com o apoio da minha equipe jurídica e absolutamente comprometido em esclarecer todos os fatos com seriedade e transparência. Confio na Justiça", diz, em nota.

Por meio de nota, o SBT afirmou que tomou "todas as providências que lhe competia". "A propósito do episódio envolvendo a Srª. Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita, o SBT vem esclarecer que tomou, a tempo, todas as providências que lhe competia por meio do seu Departamento de Governança Corporativa".

Cena foi ao ar em 2016

Em contato com Splash, Hédio Silva, advogado que representa Juliana, alega que a ex-assistente de palco de Danilo Gentili foi alvo de atos libidinosos sem consentimento. O profissional afirma que jurisprudência atual aponta que "a prática de atos libidinosos configura estupro", ainda que não haja penetração. "Lei passou por reformulação em 2009. O judiciário tem reconhecido o estupro mesmo quando a pessoa não toca na vítima, por exemplo".