Davi Brito é detido por dirigir bêbado e liberado após pagar fiança

Davi Brito, campeão do BBB 24, foi detido por dirigir sob efeito de álcool e liberado após pagar fiança.

O que aconteceu

Davi foi autuado em flagrante nesta madrugada, em Salvador. Ele foi parado por uma blitz na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro boca do Rio. As informações foram confirmadas a Splash pela Polícia Civil da Bahia.

O ex-BBB parou o carro antes do ponto de bloqueio e levantou o capô do veículo, mas foi abordado mesmo assim. Davi apresentava sinais de embriaguez, confirmou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro.