'Consertar erro': O que Diego Hypolito faria com prêmio do BBB?

Segundo o brother, seu maior sonho é recuperar um apartamento que foi perdido por falta de orientação. Em 2022, a família comprou um imóvel na "base na confiança" e o vendedor teria omitido uma pendência judicial na escritura. "O antigo dono usou o imóvel como garantia de uma dívida no banco. Anos depois, fomos surpreendidos com a cobrança e, mesmo com advogado, perdemos na Justiça", explicou anteriormente Daniele Hypolito.

Se eu ganhar um prêmio, com certeza, o dinheiro vai ser pra comprar um imóvel da minha mãe. Infelizmente, teve uma situação por um erro nosso, por uma ignorância nossa, por assinar um documento sem ter conhecimento, acabamos perdendo nosso lar Diego Hypolito

O ginasta, até então, acumula R$ 45 mil em ações de patrocinadores do BBB —um valor ainda distante daquele que pretendia ganhar para realizar o sonho.

Ele enfrenta atualmente um Paredão contra sua amiga, Vitória Strada, e Renata. O resultado da berlinda será anunciado hoje, durante a edição ao vivo do BBB 25.

