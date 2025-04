Chico: Prêmio final do BBB 25 é o dinheiro mais sujo que já vi

Chico ainda faz a comparação com o prêmio de Davi. No caso do baiano, ele trabalhou para ter um enredo durante toda a edição até o último minuto. E mesmo assim, o valor que ele levou para casa foi muito parecido com o que o ganhador da temporada atual —que tem sido muito fraca— vai ganhar.

Eu não admito que alguém realmente vai ganhar toda essa dinheirama por um programa que afundou a Globo, que afundou a TV aberta, que destruiu os sonhos dos internautas que gostam de reality show. Como pode nós todos aqui chorando, vertendo lágrimas de tristeza e ódio, enquanto alguém sorrirá contando dinheiro?

Chico Barney

