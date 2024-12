Fora da Band, Datena estreia no SBT elogiando Silvio Santos: 'Grande sonho'

Poucos dias após assinar com o SBT, José Luiz Datena estreia o novo Tá na Hora no fim de tarde da emissora.

O que aconteceu

Ao abrir o programa, Datena elogiou Silvio Santos. "Boa tarde, meus amigos do SBT. Orgulho enorme estar na emissora que representa a casa do povo brasileiro, a casa do entretenimento brasileira, a emissora do Silvio Santos... Você chega aqui e percebe que é um lugar mágico, tem tudo aquilo do grande comunicador e do grande patrão como chamavam. Ele era mais amigo que qualquer outra coisa".