Assim como Jorge e Mateus: veja artistas que anunciaram pausa na carreira

O canadense já fez algumas pausas em sua carreira para cuidar da saúde mental. A primeira pausa ocorreu em 2017, após a turnê Purpose. Em 2020, Bieber anunciou outro hiato da música para priorizar a saúde mental.

Bieber se apresentou no Rock in Rio em 2022, mas na sequência fez nova interrupção na carreira. Na época, ele chegou a dizer que deu tudo de si para o show no Brasil, mas que, "ao sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso priorizar minha saúde". Ele retornou aos palcos em maio deste ano.