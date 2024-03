Victor e Leo voltam aos palcos; como foi separação conturbada da dupla

O músico foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. À época, o TJ fixou pena de 18 dias de prisão em regime aberto. O cantor, que sempre negou as acusações, recorreu da decisão proferida em primeira instância. O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Minas e passou a correr em segredo de Justiça.

Na época da acusação, Victor e Leo eram jurados do programa The Voice Kids (Globo). Em meio a repercussão da denúncia, a emissora decidiu afastar o cantor do programa e disse que a decisão havia sido tomada por ambas as partes, mas foi desmentida pelo próprio Victor. Na edição seguinte do reality musical, a dupla foi substituída por outros jurados.

Desgaste nos bastidores. Em entrevista a Leo Dias, Leo Chaves atribuiu o fim da dupla a um desgaste na relação de irmãos. Ele disse que o fato de Victor ter sido denunciado por violência doméstica não foi o fator decisivo para que eles anunciassem a separação.

Foi muito doído. Falo nas minhas palavras que foi uma decisão muito difícil a de aceitar que não dava mais certo; que não existia mais. Nós [Leo e o irmão Victor] estávamos vivendo um casamento que não existia mais. A gente estava indo para a estrada sofrer, tanto eu quanto ele. As pessoas não sabem o porquê da nossa pausa. Não foi por causa do erro do meu irmão. Antes disso a gente já tinha divergências de opiniões, do que queríamos em cima do palco, o que queríamos para o futuro e as pessoas já se sentiam isso. As pessoas viam o show do Victor e Leo e viam que eram duas pessoas que pensavam diferente Leo Chaves

Retorno aos palcos