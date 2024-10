Linn da Quebrada fala sobre reabilitação após depressão: 'Relutei muito'

A artista aceitou a internação por fim e entendeu o que estava passando. "Muitas vezes, eu estava tentando fugir do problema, fugir de mim. Só admitindo que eu estava perdida é que eu poderia me reencontrar", afirmou.

A ex-BBB também dividiu sua experiência na reabilitação. "A internação foi um período em que eu pude, no dia a dia, ser apenas a Lina Pereira, para que ela aprendesse um modo de viver saudável", contou.

Agora, estou em um momento de ressocialização. Por muito tempo, eu vivi abraçando o caos e hoje sei que não estou sozinha. Linn da Quebrada

Hoje, Lina diz que está passando por uma transformação. "A vida exige de mim muita coragem agora, para que eu admita que estava com dificuldades, um vazio, adoecendo as pessoas à minha volta, não estava sendo justa com as pessoas ao meu redor, nem comigo", admitiu.