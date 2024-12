Peões tentam planejar 12ª roça de A Fazenda 16: 'Oportunidade de ir 3'

Sidney concordou. "Exato. Essa é uma oportunidade porque o chapéu tá aqui."

Juninho tentou prever a roça. "Os caras [G4] vão no Albert. E eles ficam com a maioria se a Nêssa votar com eles. Puxa um cara da Baia, que provavelmente vai ser um deles. Se puxar um nosso, problema dele. E no Resta Um, se o puxado da Baia for deles, começa por eles e aí eu, Sid, provavelmente a Nêssa, a gente corre o risco de quem eles vão eleger primeiro."

Por que assim, a gente mantém a configuração que a gente conseguiu. Senão, ele tava pensando em indicar um dos caras, a gente votar em um dos caras, já são dois. Os caras puxam alguém da Baia da gente. E eles iam vetar um da gente depois. Juninho

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

