A Fazenda: A poucos dias da final, um peão ainda não enfrentou a roça

A grande final de A Fazenda 2024 (RecordTV) acontece no dia 19. Após quase três meses de programa, porém, um participante nunca passou pelo risco de deixar o jogo: Gilsão.

Gilson escapou duas vezes da roça

Imagem: Reprodução/PlayPlus

O ex de Gracyanne Barbosa foi indicado pelo então fazendeiro Yuri na 5ª roça do programa. No entanto, o peão venceu a prova do fazendeiro e, com isso, escapou da berlinda e não precisou pedir votos para o público.