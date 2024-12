Alain Prost sobre os últimos meses de vida de Senna: 'ele não era o mesmo'

No último encontro que teve com Senna, Prost conta que ouviu um pedido e um desabafo. Na ocasião, o tricampeão mundial relatou uma desconfiança com a Benetton, equipe que teve Michael Schumacher, entre 1991 e 1995, e Nelson Piquet, entre 1990 e 1992.

Não há segredo em suas últimas palavras. Em primeiro lugar, ele queria que eu fosse o presidente da GPDA, a associação de pilotos, e eu disse a ele: 'Sinto muito, esse não é o meu papel, é mais o seu. Você é o líder carismático da F1 e é melhor ser [um piloto] ativo'. Depois disso, ele me disse que estava muito triste porque tinha certeza de que a Benetton estava trapaceando. E falou sobre os riscos, os riscos, os riscos. Ele estava completamente irritado, não estava bem Alain Prost, ao Canal+

Alain Prost em homenagem da Heineken a Senna Imagem: Reprodução

Alain Prost disse que Ayrton Senna mudou após sua aposentadoria das pistas, estava insatisfeito e desmotivado. A sensação que teve, segundo o francês, é que o colega de profissão estava bem diferente do que sempre foi.

Ele não era o mesmo. É claro que não é o caso [ele insiste claramente], mas eu até tive uma dúvida porque ele não era o mesmo. Durante a semana, nós nos telefonávamos duas ou três vezes e ele não estava em sua [forma habitual], não era como antes. Ele se tornou uma pessoa diferente quando eu não estava mais lá. Várias vezes, ele me disse 'volte, não estou motivado para correr com os outros'... Havia todo um contexto pessoal que ele me contou, ele não estava particularmente feliz na equipe Alain Prost, ao Canal+