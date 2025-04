'The Handmaid's Tale': o que June precisa enfrentar na temporada final?

A sexta e última temporada de "The Handmaid's Tale" (Paramount+) estreia no streaming na quarta-feira. Os novos episódios chegam mais de dois anos depois do fim da quinta temporada, lançada em 2022. Splash relembra para você os desafios que June, Luke, Serena e outros personagens precisam enfrentar na fase final da série.

O que esperar

June precisa se realocar com Nichole longe do Canadá após sofrer um atentado a tiros e ser atropelada por um apoiador de Gilead. No último episódio, ela entra em um trem com a filha caçula rumo ao Alaska, que ainda resiste a Gilead e está sob o controle do governo americano, assim como o Havaí.

Luke, que matou o homem que atropelou June, está preso após o crime. Prestes a embarcar para o Alaska, Luke, procurado pela polícia, decide se entregar para permitir que June e Nichole possam seguir viagem para um lugar seguro.