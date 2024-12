Deixaram saudades: relembre 16 atores de 'Tieta' que já morreram

Paulo José em 'Tieta' ao lado de Arlete Salles Imagem: DIvulgação/Globo

Miriam Pires

Dona Milu em "Tieta", Miriam Pires começou a carreira no teatro na década de 1940. Fez inúmeras novelas e morreu em 2004 em decorrência da toxoplasmose que atingiu o cérebro. Na época, Miriam estava no elenco de "Senhora do Destino", de Aguinaldo Silva, na qual fazia o papel de Dona Clementina.

Dona Milu (Míriam Pires) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Elias Gleizer

Batizado Ilicz Glejzer, o ator conhecido como Elias Gleizer era filho de judeus poloneses que decidiram ir embora da Europa. Músico na juventude por incentivo do pai, entrou para o teatro e estreou na TV Tupi em 1959. O veterano morreu após sofrer uma queda em uma escada rolante em 2015. Nesse acidente Elias Gleizer fraturou cinco costelas e sofreu uma perfuração no pulmão. Internado, teve uma broncopneumonia e não resistiu.