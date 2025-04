Ator de 'Vale Tudo' e 'Tieta' enfrentou dívidas e solidão no final da vida

Em 2003, já doente, mudou-se para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. O ator buscou abrigo e cuidados enquanto enfrentava problemas de saúde, como uma hérnia de disco que quase o deixou sem movimentos nas pernas.

Tive problemas pessoais graves e não tinha para onde ir. Precisava estar num lugar como o Retiro, onde eu não gastasse nada e cuidassem de mim.

Cláudio Corrêa e Castro, ao Jornal de Brasília, em 2003

Na mesma conversa, admitiu sua incapacidade de lidar com o dinheiro. "Sou péssimo administrador. Ganhei muito bem, mas não soube controlar meu dinheiro. Comprava tudo sem pensar. Nunca soube dizer não. As dívidas são as únicas coisas que me atormentam", desabafou Castro.

Fernanda Montenegro e Cláudio Corrêa e Castro em 'O Dono do Mundo' (1991) Imagem: Divulgação/Globo

Morte após cirurgia

O ator morreu em 2005, aos 77 anos, após complicações de uma cirurgia de ponte de safena. Castro tinha diabetes, hipertensão e obesidade, condições que agravaram sua situação. Ele estava internado no Hospital das Clínicas de Niterói e morreu por falência múltipla de órgãos.