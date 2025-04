Após perder virgindade, Carmosina recebe notícia inesperada em 'Tieta'

Nos próximos capítulos da reprise de "Tieta" (Globo), Carmosina (Arlete Salles) fica grávida após perder a virgindade.

O que vai acontecer

Gladstone (Paulo José) retorna para Santana do Agreste e transa com Carmosina. No dia seguinte, Osnar (José Mayer) percebe que sua amiga está diferente, mas sem imaginar o que aconteceu.