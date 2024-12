Após revelar segredo, Yuki sofre consequência terrível em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos, a moça será perseguida por um novo vilão da trama. Segundo informações do jornal Extra, Marco Barros (Guilherme Weber), o afilhado de Gerson, irá perseguir Yuki.

Para fugir do malvadão, ela precisará contar com a ajuda de Rosana (Viviane Araújo). A esposa de Edson (Ailton Graça), que também sofreu com as vilanias de Gerson Barros no passado, abrigará Yuki em sua casa.

Mas nem tudo é tragédia na vida da amiga de Silvinha, já que um grande amigo seu surgirá na trama. Bernardo (Bruno Fagundes) é um psicólogo e melhor amigo de Yuki, ajudando-a nos momentos mais difíceis.

Marco Barros (Guilherme Weber) e Gerson Barros (Enrique Diaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.