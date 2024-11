Sem convites para novelas, ator de 'Cabocla' e 'Tieta' definhou de tristeza

Intérprete de Felício em "Cabocla" (2004), Sebastião Vasconcelos morreu em 2013, aos 86 anos. Seu trabalho também poderá ser revisitado em "Tieta", novela que entrará no ar no Vale a Pena Ver de Novo dia 2 de dezembro.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu com Sebastião Vasconcelos

Após "Cabocla", Sebastião Vasconcelos não ganhou mais papéis em novelas da Globo. Somente na emissora da família Marinho o veterano acumulou mais de 30 participações em folhetins.