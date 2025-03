Você sabia? Ator de 'Tieta' foi secretário polêmico de Jair Bolsonaro

Personagem integrava os "Cavaleiros do Apocalipse" da novela de Aguinaldo Silva. Além de Timóteo, o "grupo" era composto por Amintas, Osnar e Ascânio, vividos por Leonardo Brício, Marcos Winter e Edson Fieschi na fase jovem, respectivamente.

Roberto Alvim em 'Tieta', na qual foi creditado Roberto Rêgo Pinheiro; ao lado, em foto mais recente Imagem: Reprodução/Globo e Valter Campanato/Agência Brasil

Roberto Alvim teve participação ínfima em projetos na TV e fez carreira no teatro. Formou-se na Casa das Artes de Laranjeiras, onde deu aulas de história do teatro e literatura dramática nos anos 2000, e foi diretor do Teatro Ziembinski, no Rio de Janeiro, de 2005 a 2007.

Traduziu e adaptou diversos espetáculos em que também foi diretor. "Homem Sem Rumo" (2007), de Arne Lygre; "A Terrível Voz de Satã" (2009), de Gregory Motton; e "Terra de Ninguém" (2014), de Harold Pinter, estão entre eles.

Roberto Alvim Imagem: Reprodução/Facebook

Drogas, 'conversão' e discurso com conotação nazista

O ator assumiu uso abusivo de drogas e atos violentos contra a esposa. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Alvim revelou que fazia uso de drogas, sobretudo para trabalhar, e chegou a pensar em suicídio.