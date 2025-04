Os três mistérios que serão desvendados nos últimos capítulos de 'Tieta'

Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) e Tieta (Betty Faria) em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Mulher de Branco desmascarada e grávida. Outro mistério que agita Santana do Agreste é a identidade da enigmática Mulher de Branco, figura que ronda a cidade em busca de prazer com desconhecidos. No último capítulo, o público descobre que se trata de Laura (Cláudia Alencar), esposa de Dário (Flávio Galvão). Ela e o marido terminam a novela em um trisal com Silvana (Cláudia Magno), e no fim as duas mulheres aparecem grávidas do "comandante".

Laura (Claudia Alencar) e Comandante Dário (Flávio Galvão) em 'Tieta' Imagem: Jorge Baumann/Globo

Segredo da caixa branca de Perpétua revelado. Perpétua (Joana Fomm) esconde uma caixa branca, que ninguém podia tocar, no decorrer de toda a novela. A teoria mais aceita quando o folhetim foi exibido pela primeira vez, em 1989, era de que o conteúdo era o órgão genital embalsamado de Major Cupertino, seu falecido marido. A caixa, porém, nunca é aberta na frente das câmeras. Apesar disso, no último capítulo, após o sumiço da vilã, os moradores da cidade fazem fila para ver o que havia dentro do recipiente e, a partir das reações, dá para crer que se trata de algo íntimo do Major - embora o conteúdo exato nunca tenha sido revelado.