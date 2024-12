Rainha Camilla precisa cancelar compromissos por problema de saúde

A rainha irá almoçar e tirar fotos oficiais com os visitantes ao lado de Charles. Após realizar o compromisso, ela voltará a ficar em repouso. Uma fonte próxima à realeza afirmou que não há motivos para preocupação, pois Camilla teve uma "desagradável infecção pulmonar e continua a ter algumas complicações persistentes, que deixam a rainha com significativamente menos energia".

Por precaução, os médicos a aconselharam a não participar do cerimonial em homenagem ao príncipe do Catar, pois o protocolo envolveria dar as boas-vindas ao visitante nos jardins do Palácio de Buckingham. Além disso, ela teria que dar uma volta em uma carruagem aberta durante uma manhã de inverno no Reino Unido.