Selton conecta autobiografia a 'Ainda Estou Aqui': 'Obras se completam'

'Eu me Lembro' é sobre isso, um livro de memórias, um filho homenageando sua mãe, que perdeu a memória. Coisa que está intimamente ligada ao 'Ainda Estou Aqui'. Eles se completam. Selton Mello

Essa questão também motivou Selton a colocar memórias no papel e compartilhar passagens de sua vida com o público. "O livro é uma forma de eu honrar meu pai e minha mãe, de declarar o meu amor e agradecimento pelos dois. Principalmente agora que ela nos deixou, mas meu pai está aqui, vivendo tudo isso."

O ator comemora o sucesso do livro, renovado com a curiosidade em torno dos novos projetos e da relação com artistas como Torres e Nachtergaele fora de cena. "[Fernanda Torres] também fez parte da minha história em outros projetos. Reencontrar com ela agora, no processo de fazer esse filme lindo, foi algo que me marcou muito. Permitiu que a gente se reconectasse, se divertisse, mesmo fazendo um filme tão denso."

O capítulo com a Fernanda no livro virou um acontecimento, por causa do sucesso do filme. Muita gente comprando meu livro pra ver minha conversa com a Fernanda, e é demais acompanhar isso. De fato, é muito legal você poder ler a gente falando do filme antes de saber tudo que aconteceria com ele! Fernanda Montenegro também, Matheus falando do 'Auto da Compadecida 2' igualmente. O livro atrai cada vez mais leitores e isso é muito lindo. Selton Mello

Em uma das passagens, ele se diverte ao contar que se sentiu "engessado" no início das gravações de "Ainda Estou Aqui". "Com tanta coisa dentro de mim, distraído, eu caí de bicicleta e quebrei o ombro e o pulso. Também arrebentei dois dentes e entrei numa cirurgia. Sou o falso calmo. Ha ha ha ha", escreve.

