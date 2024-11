Eliezer comenta estado de saúde do filho Ravi: 'Doença rara'

Doença do filho não tem relação com o parto. "A doença do Ravi não tem nenhuma relação com o parto. Então, por favor, parem de acusar minha mulher de que ela é culpada. Ela não merece. Chega a ser até, não tenho nem palavras para a maldade que estão fazendo com ela. Vocês não imaginam o que é está aqui. E eu não desejo isso para ninguém."

Ele também disse que decisão de trazer doença de Ravi a público não foi do casal. "Não foi a gente que decidiu trazer isso a público, não porque a gente queria esconder, mas porque a gente não queria lidar com as pessoas dando diagnóstico, com as pessoas julgando sem saber, enfim. Então, já que tá na internet, só peço que tenham um pouco de empatia com a gente."

E agradeceu às mensagens de carinho. "Tô aqui para agradecer tudo o que vocês têm feito pela gente, todas as orações, mensagens, todo amor e carinho. Muito bonito isso tudo e eu acho que a gente nunca vai conseguir agradecer nem em palavras, nem em vídeos, nem em nada. Muito obrigado por todo esse amor com a gente e por nossos filhos."

Internação

Ravi foi internado quarta-feira (27) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada a Splash. "O Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho", diz a assessoria em nota.

Ravi tem duas semanas. Ele nasceu na segunda (11) com 3,7 quilos e 49 centímetros. Na quarta (13), Viih e Eliezer mostraram o rosto do recém-nascido pela primeira vez.