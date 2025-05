Ex-BBB Adélia Soares é dispensada de CPI das Bets por decisão do STF

Adélia Soares, 45, não compareceu à CPI das Bets, hoje, no Senado Federal. A influenciadora foi dispensada de condução coercitiva por decisão do ministro do STF Dias Toffoli.

O que aconteceu

Ministro recordou que, embora as CPIs possuam poderes judiciais de instrução, estes devem respeitar os direitos constitucionais, como o direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que é a relatora da CPI, argumentou que a influenciadora foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa.