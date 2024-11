Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, é internado em São Paulo

O parto foi marcado por intercorrências. Viih Tube ficou cerca de 19 horas em trabalho de parto. Ela tentou, inicialmente, ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana de emergência.

Influenciadora precisou passar por uma transfusão de sangue. Ela ficou dois dias internada, um deles na UTI.

O bebê quase foi para a UTI também. De acordo com Viih, Ravi seria encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal porque sua saturação (nível de oxigênio no sangue) estava baixa, mas se recuperou rapidamente e não houve necessidade de transferi-lo.

Eliezer também teve um susto de saúde. Dias antes do nascimento do filho, ele precisou passar por um cateterismo de emergência. "Foi um grande susto, está tudo bem agora. Como eu falei, não contei por alguns motivos pessoais, o principal deles é que estava acontecendo algumas coisas e eu não queria preocupar ainda mais minha família, que mora longe de mim. E a gente estava muito ansioso, naquela expectativa do trabalho de parto", disse no Instagram.