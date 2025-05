Arturzinho de 'Tieta', Marcos Paulo foi casado 5 vezes e deixou 3 filhas

Entre 1978 e 1981, Marcos Paulo foi casado com a também jornalista Belisa Ribeiro. Com carreira influente na editoria de economia em diversos jornais, Belisa, que hoje tem 70 anos, também apresentou o Jornal da Globo e atuou com marketing político.

O ator também foi casado com a atriz Renata Sorrah, 78, entre os anos de 1981 e 1984. Com a veterana, até hoje ativa na teledramaturgia, o ator teve outra filha, Mariana Simões.

Renata Sorrah com a filha Mariana; ao lado, ela com Marcos Paulo e a filha Imagem: Reprodução

Sua quinta esposa foi a também atriz Flávia Alessandra, 50, com quem teve a filha caçula, Giulia Costa, 25. O casamento com a atriz de novelas da Globo durou de 1992 a 2002.

Neste ano, Giulia Costa contou que descobriu que Marcos Paulo morreu pela internet. "Eu soube da morte do meu pai pelo Instagram. Quando abri o Instagram, nos comentários, as pessoas estavam falando "meus pêsames" e "sinto muito pelo seu pai", recordou ela no podcast Pé no Sofá Pod.

Em 2006, o diretor esteve em uma união estável com a atriz e apresentadora Antônia Fontenelle, 52. Por ainda estarem juntos na ocasião da morte do ator, em 2012, houve uma disputa pela herança do diretor, já que apenas as filhas estavam no testamento de 2005. Em julho de 2019, Fontenelle foi reconhecida como uma das herdeiras.