Rico Melquiades cita A Fazenda em CPI: 'Meu dinheiro nunca veio só de bets'

Decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, permite que o influenciador fique em silêncio sobre questões que possam incriminá-lo.

STF também garantiu o direito do influenciador ser acompanhado por advogados durante o depoimento na CPI e poderá se comunicar com eles, observando-se as regras regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da Comissão.

Defesa de Rico havia entrado com pedido de habeas corpus alegando, entre outros pontos, que a convocação como "testemunha" disfarçava uma condição de investigado, especialmente considerando um processo em segredo de justiça. Eles pediam para dispensar o comparecimento compulsório ou garantir direitos como o silêncio e a assistência jurídica, o que foi parcialmente atendido pelo Supremo.

Operação Game Over 2

Campeão de A Fazenda 13 foi um dos alvos da Operação Game Over 2, que tem como objetivo combater irregularidades em jogos de azar online. No início do ano, a Polícia Civil de Alagoas fez uma busca na casa do influenciador.