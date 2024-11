Eliezer conta que passou por procedimento de emergência e ficou em UTI

Ele não deu detalhes do motivo do procedimento, mas já encara problemas cardíacos desde 2022. Em novembro daquele ano, o influencer contou que descobriu uma síndrome rara e que chegou a confundir a dor no peito com gases. Eliezer disse que faria um tratamento para impedir que o problema se agravasse, sem dar mais detalhes.

O cateterismo é a incisão de um cateter que irá percorrer o vaso sanguíneo até chegar ao coração. Isso pode ser feito pelo punho ou pela virilha. Tudo é feito com a ajuda da fluoroscopia, uma técnica de imagem que ajuda a guiar a subida do cateter até a artéria coronária.

Ele é realizado para diagnosticar doenças nas artérias coronárias — uma obstrução, por exemplo. Se alguma lesão ou coágulo é identificado, o mesmo cateter pode ser utilizado para fazer uma angioplastia: o envio de um stent — uma espécie de mola metálica que mantém as paredes da artéria abertas — evitando a interrupção de fluxo sanguíneo.

Apesar da tentativa de manter o procedimento privado, Eliezer contou que sonho do pai fez família descobrir internação. "Meu pai sonhou comigo na quinta de noite, a noite inteira, segundo ele. Na sexta tentou falar comigo e não conseguiu, porque eu estava na UTI. E aí no final do dia ele ligou pra Viviane, mãe da Viih. Ela sabia o que tinha acontecido mas eu não tinha comunicado que não tinha contado o que aconteceu."

"Meu pai ligou achando que o Ravi estava nascendo, mas a Viviane achou que ele estava querendo notícias minhas, do que tinha acontecido. e ela acabou falando: 'e o susto que o Eli deu pra gente, hein?'. E ele: 'Que susto?'. E ela: 'o susto, o cateterismo'. Pra vocês verem que não tem como esconder", refletiu ele nos stories, na manhã desse domingo (23).

