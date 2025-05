Divergência política e eleição: a treta entre Bruno Gagliasso e a mãe

Bruno Gagliasso, 43, se reaproximou de sua mãe, Lúcia Gagliasso, 67, após anos de desavenças políticas.

Relembre briga

Bruno é opositor de Bolsonaro e família Gagliasso está rachada desde as eleições de 2018. Na época, Thiago apoiou publicamente a candidatura bolsonarista, ao contrário de Bruno e Giovanna Ewbank, que mantêm postura aliada à esquerda e em defesa de pautas progressistas.

Ator chegou a chamar Bolsonaro de "imbecil" no X durante as eleições de 2022. "O imbecil quer é justamente chocar. Mentir, falar besteiras, atacar e, assim, despertar nossa revolta. Com isso, perdemos um tempo precioso divulgando esses absurdos e, consequentemente, ele ganha mais espaço", escreveu.