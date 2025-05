Empresa de R$ 750 milhões e polêmica: a fortuna de Virginia Fonseca

Durante sua participação na CPI das Apostas no Senado, ontem, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca chamou a atenção ao revelar que apenas uma de suas empresas, a marca de cosméticos WePink, movimentou cerca de R$ 750 milhões em 2023.

O que aconteceu

O número expressivo reforça o tamanho do império construído por ela no mercado da beleza. A WePink, empresa fundada em setembro de 2021, já nasceu com resultados impressionantes. Nos primeiros meses, a marca alcançou R$ 10 milhões em vendas com apenas uma linha de produtos, segundo informações divulgadas no próprio site da empresa.