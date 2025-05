Evangélica, Mara Maravilha diz que comandar programa de fofoca foi deslize

Mara Maravilha, 57, afirmou que participar do time de apresentadores do Fofocalizando, no SBT, foi um "deslize" em sua carreira.

O que aconteceu

A cantora e apresentadora disse que não se habituou ao universo das fofocas sobre a vida dos famosos. "Eu não sabia o que era fofoca. Porque eu era criança, fui para o gospel, dei uma deslizada e fui parar na fofoca", declarou durante participação no podcast Não Minta pra Mim.

Atualmente, Mara comanda um programa em um canal religioso, que ela afirma ser melhor que seu programa anterior. "Hoje, graças a Deus, estou na Rede Gospel que é o meu habitat", afirmou.