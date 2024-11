'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 02/12 a 06/12

Segunda-feira, 2 de dezembro

Felipe e Rui pegam o carimbo de Anna, que fica tensa com o sumiço. Elisa começa a trabalhar como secretária de César no Pet Shop Bolhas & Bolhas. Com muitos clientes do Lolipopus, Betina ajuda Goma Behr com o atendimento, o que encanta Goma e o leva a contratá-la. Lavínia comenta com Felipe e Rui sobre um quadro de luz na estante da biblioteca. Moleza ganha vida diante de Jane e Flora, e pede ajuda para encontrar o carimbo. Jane e Flora distraem Dalete e dão pimenta para Moleza, que se transforma no Super Agito. Lavínia fala para Flora pedir desculpas, mas Flora se recusa, alegando que não fez nada contra Lavínia. Norma sente a falta de Elisa. Elisa e César recebem um caixote do zoológico.

Terça-feira, 3 de dezembro

Cristina escreve um livro policial, inspirando seus personagens em Shirley e Wanda, que acreditam que ela estava deturpando as detetives e acabam demitindo Cristina. Moleza revela que sabe falar para Benjamin, que o inclui no grupo, ao lado de Flora e Jane. Anna flagra Felipe e Rui abrindo a passagem da biblioteca, e os alerta sobre o perigo; no entanto, Felipe é arrastado para dentro da gruta. Betina prepara uma bala incrível no laboratório de Goma. No Pet Shop, Norma fantasiada de gorila, começa a bagunçar a sala de César e provocar Elisa. Safira hipnotiza Felipe. Pedro e André resgatam Felipe da caverna. Elisa aceita voltar a trabalhar com Norma e diz a César que eles continuam juntos como namorados. Fafá consegue um investidor para as balas de Betina e Goma.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Moisés comenta com Binho que suspeita que Rui esteja aprontando algo, ao lado Pedro e André, na caverna. Felipe acorda no meio da noite com comportamento estranho. Safira diz a Dodô que vai usar Felipe para conseguir o diamante dela. Na rua, Bárbara [Julia Foti] encontra com Gabriel e Pilar, e afirma ao professor que quer conversar com ele, o que deixa Pilar sem graça. César visita Elisa no colégio, se depara com Pilar, e esbanja que agora está namorando. Dodô comunica a Anna, Isadora e Manu que ele recuperou o diamante falante e devolveu ao lago, sem que Safira soubesse. Dalete aconselha Pilar a esquecer o marido falecido e se entregar a Gabriel. Safira avisa a Felipe que se ele encontrar o diamante, a caverna pode ser dele. Anna, Isadora e Manu entendem que o único jeito de parar Safira é fechar a caverna para sempre.