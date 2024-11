Quem é a 'mulher perfeita' que se queixou após ser presenteada com balança?

Mesmo assim, ele teria entrado em contato com Janaína dizendo que estava muito mal e ameaçando se matar. Preocupada, ela se reaproximou e teve a ideia de convidá-lo para uma viagem a trabalho à França, pensando que lá ele não teria acesso a drogas.

No dia da agressão, o rapaz iniciou uma briga exigindo que ela abandonasse a carreira de modelo. "A situação estava tão difícil que a gente ia dormir e ele perguntava para mim com quem eu estava dormindo, com quem eu estava falando na outra dimensão, porque ele não confiava", disse ela.

Ele já retornou dando socos na própria cabeça. Eu ajoelhei no chão, pedi, por favor, para parar, falei que estava do lado dele. Ele não parava. Eu falei: 'só não se machuca'. Ele respondeu: 'já que eu não posso me machucar, vou machucar você'. Janaína Prazeres

A polícia foi acionada e deteve o namorado enquanto ela era socorrida. A influenciadora sofreu fraturas no nariz, no maxilar e na órbita ocular esquerda. A modelo teve a visão do olho esquerdo comprometida e, três dias depois da agressão, retornou ao Brasil, onde passou por cirurgias de reconstrução da face.