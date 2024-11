Sabrina Sato investe cerca de R$ 18 mil em decoração natalina

Sabrina Sato escolheu uma árvore de mais de 3 metros de altura, com decorações importadas e apostou no tema da história clássica de 'O Quebra-Nozes'.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou como ficou a sua decoração natalina para esse ano. Através de sua conta no Instagram, ela compartilhou fotos de Zoe em frente à árvore montada em sua sala.

A artista contratou a decoradora Sabrina Guimarães que fez um projeto com uma árvore de 3,30 metros, luzinhas vindas diretamente dos Estados Unidos e objetos exclusivos. " Sabrina gosta do lúdico, mais colorido, festivo, assim como ela que tem um super alto astral, então a árvore tem que seguir o mesmo sentimento. Tem objetos feitos a mão, que são nossos tambores, todos feitos pelo nosso ateliê. Dessa vez, ela escolheu como tema 'O Quebra-Nozes', com bolas coloridas", contou a decoradora ao GSHow.