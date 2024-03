'Mulher perfeita' da Playboy que teve 6 noivos já foi testemunha de Jeová

Janaina Prazeres, 35, eleita "mulher perfeita" pela Playboy da Noruega, contou que já morou com seis noivos.

Quem é ela?

Nascida e criada no interior de São Paulo, Janaina foi testemunha de Jeová durante infância e adolescência. "Eu me conectei. É difícil para uma adolescente que sofria muito bullying por ser magra. Você fala: 'nossa, as pessoas são tão ruins?'. Você não entende. Naquela época, a religião me salvou", contou em entrevista a Splash em outubro do ano passado.

Mesmo seguindo a religião, modelo mantinha sonho de posar para a Playboy na juventude. "Era um conflito. Eu me sentia como 'merecendo estar no inferno'. Você reza para o mundo acabar, que chegue o reino de Deus. Diziam que a gente seria julgado conforme as nossas ações, e quem vivesse longe de uma forma exemplar não teria nem a chance de ser julgado. Eu tinha muito medo".