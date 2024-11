Brasileira eleita 'mulher perfeita' reclama de presente inusitado

Janaína Prazeres, 35, brasileira que foi eleita como "a mulher perfeita" pela Playboy da Noruega, reclamou de um presente inusitado que recebeu.

O que aconteceu

Janaína começou o desabafo dando dicas de presentes de Natal. "Quer presentear alguém com uma balança? Pensa de novo! Presente com indireta não entra na minha lista!", disse ela.

A influenciadora afirma que o presente não deve deixar a outra pessoa insegura. "Gente, dar um creme antirrugas para a amiga ou para a mãe é basicamente dizer que ela está precisando! Presente bom é aquele que deixa a gente feliz, não insegura. Imagina, gente! Me desejaram boas festas e ainda sugeriram que eu subisse na balança. É o tipo de presente que deixa a gente sem palavras. A pessoa deve ter pensado que estava sendo útil, mas é o tipo de coisa que a gente recebe e deixa no fundo do armário", analisou.