Lady Gaga no Rio: o que se sabe sobre a vinda da cantora para Copacabana

Lady Gaga, 38, estaria em fase final de negociações para vir ao Brasil em 2025 e fazer um show gratuito no Rio de Janeiro. A notícia vem deixando os fãs da cantora, conhecidos como 'little monsters', em êxtase .

O que aconteceu

A apresentação deve acontecer em maio do próximo ano, na praia de Copacabana. De acordo com o colunista de Lauro Jardim, de O Globo, o show seguiria os mesmos moldes do show de Madonna neste ano, também realizado no mês de maio.

O documento assinado entre a equipe da cantora e a Prefeitura do Rio estabelece 15 de dezembro como data-limite para as negociações. Somente após esse dia é que o anúncio oficial do show deverá ser feito, segundo ele.